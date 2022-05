Cap au Leste

Ganz in der Nähe von Tadoussac gelegen, befindet sich die Unterkunft direkt am Saguenay-Fjord. Nebst der atemberaubenden Aussicht zeichnen 3 Nationalparks und unendlich scheinende Wälder die Umgebung.

Lassen Sie Ihren Alltag hinter sich und planen Sie 2 - 3 Nächte in dieser wunderschönen Unterkunft ein. Tauchen Sie ein in die einzigartige Naturwelt rund um die Pourvoirie du Cap au l'Este und erkunden Sie die Umgebung per Wanderung oder bei einer Kanufahrt.