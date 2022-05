Baumhaus-Abenteuer ab Chicoutimi

Individuelle Anreise zum «Parc Aventures Cap Jaseux», ca. 35 Fahrminuten von Chicoutimi entfernt gelegen. Decken Sie sich vorher noch mit genügend Lebensmittel ein, denn im Park gibt es kein offizielles Restaurant. Der Rest des Tages steht zur freien Verfügung, z. B. für eine kleine Wanderung zum Wasserfall. 2 Übernachtungen in einem Baumhaus, ca. 8 Meter über dem Boden.

Heute Morgen versuchen Sie sich am Klettersteig an den Klippen des Saguenay Fjords. Am Nachmittag steht eine Kayak-Tour auf dem Programm, wo Sie mit etwas Glück auch Wale beobachten können.