Bärenbeobachtung Knight Inlet Lodge 3 Tage ab Campbell River

Lage:

Die Lodge befindet sich in der Fjordlandschaft, zwischen Vancouver Island und der Küste von British Columbia. Der genaue Standort liegt in der Bucht «Glendale Cove», inmitten unberührter Natur. Durch seine Lage ist die Lodge nur per Boot oder Wasserflugzeug erreichbar. Campbell River ist ca. 80 Kilometer in südlicher Richtung erreichbar.



Angebot:

Allen Gästen steht ein Esszimmer und eine Veranda zur Verfügung. Dort können sowohl die ausgezeichneten lokalen Speisen eingenommen werden als auch die Natur in Ruhe beobachtet werden.



Aktivitäten:

Zahlreiche Aktivitäten wie geführte Bärenbeobachtungstouren, eine Bootsfahrt durch Glendale Cove, Kajak fahren oder Wandern durch die einzigartige Natur warten auf die Gäste. Tauchen Sie ein in eine Welt der unberührten Natur und geniessen Sie einzigartige Momente der Ruhe und Entspannung.



Zimmer:

Die Knight Inlet Lodge vefügt über 18 Zimmer, die alle sehr einfach aber gemütlich eingerichtet sind. Alle Annehmlichkeiten wie z.B. ein privates Bad sind vorhanden. Telefon oder TV sucht man auf den Zimmern jedoch vergebens. Nur das Haupthaus der Lodge verfügt über ein Telefon.