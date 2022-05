Bärenbeobachtung Great Bear Lodge 4 Tage ab Port Hardy

Lage:

Die Lodge befindet sich ca. 80 Kilometer nördlich von Port Hardy, versteckt an der Mündung eines Flusses. Mitten im Great Bear Rainforest gelegen, befindet sich die Unterkunft in einem grossen, unberührten Schutzgebiet. Die kleine Holz-Lodge schwimmt mitten im Wasser und ist nur durch einen schmalen Steg mit dem Festland verbunden. Angebot: Den Gästen steht ein gemeinsamer Aufenthalts- und Essensraum zur Verfügung. Auf der grossen Veranda können Sie ausserdem die einzigartige Ruhe der Natur geniessen.



Aktivitäten:

Da die Great Bear Lodge mitten in der Natur liegt, müssen die Gäste nicht weit gehen, um ein Wildtier zu entdecken. Nebst den unzähligen Bären, verstecken sich auch Wölfe, Otter oder Weisskopfseeadler in der Umgebung. Begeben Sie sich auf geführte Touren und erkunden Sie diese faszinierende Tierwelt. Auch Wanderungen durch die wunderschöne Natur gehören zum täglichen Programm.



Zimmer:

Die 8 kleinen Zimmer sind einfach aber gemütlich eingerichtet. Zwar verfügen die Zimmer über ein separates Bad, jedoch sind weder TV noch Telefon vorhanden.