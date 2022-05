Abenteuer Yukon & Alaska ab Whitehorse

Individuelle Anreise nach Whitehorse und Übernahme Ihres Mietwagens. Übernachtung in Whitehorse. (Best Western Gold Rush Inn)

Auf dem Alaska Highway verlassen Sie heute Whitehorse und fahren nach Haines Junction, an der Grenze zum Kluane Nationalpark gelegen. 2 Übernachtungen in Haines Junction/ Kluane Lake. (Raven Hotel)

Die heutige Reise führt Sie auf dem Haines Highway nach Haines und mit der Fähre weiter nach Skagway. Dieser Highway bietet fantastische Sicht auf Berge und Gletscher und führt durch eine sehr abwechslungsreiche Landschaft. Übernachtung in Skagway (Westmark Hotel)

Fahren Sie heute über den Whitepass auf dem Klondike Highway nach Whitehorse, der Hauptstadt des Yukon. Früher mussten die Goldsucher auf dem Chilkoot Trail diesen Weg auf beschwerlichste Art zurücklegen. Besichtigen Sie unterwegs den malerischen Emerald Lake und die Wüstengegend von Carcross. Übernachtung in der Nähe von Whitehorse. (SunDog Retreat)

Whitehorse – Dawson City (ca. 539 km)

Auf dem Klondike Highway führt Sie die heutige Reise nach Dawson City. Sie werden unterwegs wiederholt den mächtigen Yukon River sehen, mit annähernd 3200 km eine der längsten Wasserstrassen Nordamerikas. Besichtigen Sie auch die berüchtigten Five Finger Rapids, eine gewaltige Stromschnelle, die vielen Raddampfern in der Vergangenheit bei der Navigation zum Verhängnis geworden ist. 2 Übernachtungen in Dawson City. (Klondike Kate's Cabins)