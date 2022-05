Vista Premio Kawaramachi Hotel

Dieses sympathische Mittelklasshotel befindet sich an ruhiger und trotzdem zentraler Lage in einer Seiten­strasse der Einkaufsstrasse Kawaramachi. U-Bahn, Res­tau­rants, Bars und Einkaufszentren sind in unmittelbarer Nähe zu finden. Das Hotel verfügt über zwei Restaurants und 84 ge­schmack­voll eingerichtete Zimmer, welche mit Klima­an­lage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Kühl­schrank, Kaffee-/Teekocher und Föhn ausgestattet sind. Die Standard/Superior Zimmer sind 18-20 m² gross, die Deluxe Zimmer 28m².