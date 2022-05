The Golden Route ab Tokio

Das kompakte Reiseprogramm beinhaltet die landschaftlichen und kulturellen Höhepunkte Japans! In kurzer Zeit lernen Sie die ultramodernen wie auch die sehr ursprünglichen Seiten Japans kennen. Sie reisen individuell mit dem Japan Rail Pass und profitieren von einer kompetenten Reiseleitung in Tokio und Kyoto, die Ihnen Einblicke in die Kultur Japans gewährt.