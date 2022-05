Mt. Fuji Trekking (Hauptsaison) ab Tokio

Tokio – Mt. Fuji (A)

Frühmorgens, pünktlich um 06.45 Uhr treffen Sie Ihre Trek­king­leitung sowie die anderen Teilnehmer vor dem Billet­auto­maten in der Tochomae Station der Toei Oedo Line. Sie erhalten Informationen und eine Übersicht zur bevorstehenden Mt. Fuji Besteigung. Anschliessend cirka 3 1/2-stündige Fahrt zum Aus­gangs­punkt Ihres Trekkings am Mt. Fuji. Unter­wegs stoppen Sie bei einem Supermarkt, wo Sie Snacks und Ge­tränke für die Wanderung einkaufen können. Um cirka 10.00 Uhr beginnt Ihr Trekking auf der Subashiri Route. Der Aus­gangs­punkt liegt auf 2'000 m ü. M. Auf einem gut befestigten Pfad steigen Sie kontinuierlich hoch bis zu Ihrer Berghütte, die auf 3'350 m ü. M. liegt. Der erste Abschnitt führt durch dichtes Buschland, welches rasch lichter wird bis man auf kargem, steinigen und sandigen Terrain hoch steigt und den Blick zum Kraterrand vor sich hat. Unterwegs rasten Sie mehr­mals bei Hütten, wo Sie Wasser und auch heisse Mahl­zeiten kaufen können. Es befinden sich dort auch Toiletten, die gegen Gebühr benutzt werden können. Zwischen 16.00 und 17.00 Uhr erreichen Sie Ihr Etappen­ziel. Die heutige Unterkunft ist die beste, die es am Berg gibt, aber sie ist trotzdem sehr einfach. Sie übernachten in einem grossen, geheizten Massenlager, wo Ihnen eine Matratze mit Schlafsack zugewiesen wird. Aufgrund der vielen Leute herrschen sehr enge Verhältnisse. Nach einem frühen Abend­essen in gemütlicher Runde mit anderen Berg­­­­ka­me­raden heisst es schon früh «Gute Nacht».