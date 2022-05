Kurashiki - Japans Traditionen hautnah erleben ab Okayama

Kurashiki (A)

Selbständige Anreise nach Kurashiki. Kurashiki liegt an der schönen Seto Inland Sea und wird mit einer kurzen Fahrt mit der Regionalbahn aus Okayama erreicht. Nach Okayama ge­langen Sie mit dem Shinkansen Hoch­geschwindigkeitszug aus Kyoto, Osaka oder Hiroshima (Fahr­zeit ca. 1 Stunde). In Okayama lohnt sich ein Besuch des Korakuen. Er gehört zu den drei schönsten Landschaftsgärten Japans. Selbständiger Transfer zum Ryokan Kurashiki (Taxikosten ca. JPY 800 = ca. CHF 7.50). Das Ryokan liegt idyllisch in Kurashikis historischem Stadtteil Bikan. Zahlreiche Museen, alte Kaufmanns­häuser, Reisspeicher, weidengesäumte Kanäle und gewölbte Steinbrücken prägen das Bild. Schlen­dern Sie selbständig durch die Gassen. Spä­ter, nach dem Check-in im Ryokan, können Sie bei einer Tasse Tee oder Kaffee den Blick von der Terrasse in den pedantisch angelegten japanischen Garten geniessen. Abends wird Ihnen ein typisches, japanisches Abendessen von höchster Qualität (Kaiseki-Küche) von im Kimono geklei­deten Damen serviert.