Das Keio Plaza ist mit 1’435 Zimmern eines der grössten Hotels Tokios. Ideal gelegen im geschäftigen Stadtteil Shinjuku. Die U-Bahn- und Bahn­station Shinjuku ist zu Fuss erreichbar. Zahlreiche Restaurants und Bars in Gehdistanz. Verschiedene Restaurants und Bars, aber auch ein Pool, Sauna und ein Fitness-Center stehen Ihnen zur Verfügung.

Renovated Standard: 24 m² grosse, renovierte Zimmer in den Etagen 27-29 des «Main Tower» gelegen.

Plaza Luxe: 30 m² gross, in den Etagen 28-33 des «South Tower» gelegen. Gratis Zutritt zur Club Lounge.