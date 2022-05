Einzigartige Hotels in einem wunderschönen Land

Verrückte Erfindungen kommen zumeist aus Japan. Besonders bei den Fernsehshows gibt es in diesem Land kaum Grenzen. Extravaganz spiegelt sich allerdings auch bei den Hotels nieder. In Tokyo finden Sie ein Hello Kitty Hotel. Hier werden sich in erster Linie die Damen sehr wohl fühlen. Das Godzilla-Themen-Hotel ist schon eher etwas für die Männer. Der imposante Kopf im Eingangsbereich kann schon für einen Schrecken sorgen. In den Kapselhotels dürfen Sie nicht an Platzangst leiden. Wenn Sie an solchen Japan Hotels Interesse haben, sind wir der ideale Ansprechpartner.

Moderne und Tradition liegen in Japan eng zusammen

Modern ist in Japan nur eine Seite. Die Japaner legen dennoch grossen Wert auf ihre Tradition. Bekannt aus einigen Filmen ist das Park Hyatt in Tokyo. Hier residierte bereits der Hollywoodstar Bill Murray. Einen etwas anderen Blick von der Stadt bietet Ihnen Japans Ryokans. Hier finden Sie eine gehobene Ausstattung vor. Am Boden finden Sie Tatami-Matten und Sie werden selbst rasch feststellen, dass es sich hier ganz wunderbar schlafen lässt. Wer Japan Unterkünfte sucht, der wird eine umfangreiche Auswahl vorfinden.

Hotels in Japan entdecken

Reisen nach Japan könnten abwechslungsreicher kaum sein. Ob nun für Backpacker oder für Feriengäste, die Wert auf Luxus legen, im gesamten Land gibt es eine riesige Auswahl an Hotels und Schlafmöglichkeiten. Geniessen Sie Ihre Reise durch Japan in einem der vielen einzigartigen, komfortablen und luxuriösen Hotels. Sollten Sie weitere Fragen zu den bevorstehenden Ferien in Japan haben oder Hilfe bei der Reisevorbereitung benötigen, können Sie sich gerne und jederzeit an uns wenden.