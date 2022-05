Hotel Vista

Das moderne Mittelklasshotel an zentraler Lage ist ein gün­stiger Ausgangspunkt für Ausflüge in der Stadt und der Um­gebung. Die Sehens­würdig­­keiten in der Stadt kann man mit dem Tram oder zu Fuss erreichen. Das Hotel verfügt über 228 Nichtraucher Zimmer, die mit Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Kühlschrank, Kaffee-/Tee­kocher, Safe, Föhn und Dusche ausgestattet sind. Die Standard und Moderate Zimmer mit Doppelbett sind nur 18 m² gross, während die Superior Zimmer mit 2 Einzelbetten 27 m² gross sind. Restaurant.