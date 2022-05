Hidatei Hanagoui Ryokan

Gepflegtes Ryokan mit 48 grosszügigen im japanischen Stil mit Tatami Matten eingerichtete Zimmer mit eigenem Bad. In den Zimmern mit Open-Air Bad geniessen Sie ein Onsen (Thermalbad) in der Privatsphäre Ihres ge­deck­ten Balkons. Die hervorragenden, typisch japanischen Mahl­zeiten, insbesondere das leckere Hida-Beef ist empfehlenswert, ge­nies-sen Sie in einem privaten Raum, wie das in tra­di­tio­nel­len Ryokans üblich ist. Verschiedene Onsen (Ther­mal­bäder), ein Veloverleih, ein Salon, eine Lounge sowie ein Souvenirshop gehören zu den An­nehm­lich­­keiten. Ruhige Lage, 10 Fahr­minuten vom Bahnhof Takayama (gratis Shuttlebus) entfernt.