Gruppenreise «Glanzlichter Japans» ab Tokio

1 . Tag Tokio Individuelle Anreise zu Ihrem Hotel. Nach der Ankunft haben Sie Gelegenheit zu ersten Erkundungen.



Tipp: Digitalmuseum teamLab Borderless in Tokyo



Im Sommer 2018 eröffnete teamLab, ein japanisches Kollektiv aus rund 400 Künstlern, Ingenieuren, Designern, Mathematikern und anderen Kreativen, auf Odaiba, Aomi Station, in Tokyo das weltweit erste Digitalmuseum: teamLab Borderless. Das Museum bietet sensationelle Lichteffekte und erfreut sich wachsender Beliebtheit.

2 . Tag Tokio (F) Die Riesenmetropole stellt sich Ihnen mit höchst unterschiedlichen Gesichtern vor. Sie werden erstaunt sein, wie bequem und einfach man sich per S- und U-Bahn in der Stadt bewegen kann. Auftakt ist der Meiji-Schrein. Die in einen weitläufigen Park eingebettete Gedenkstätte symbolisiert die starke Verbindung des Kaiserhauses mit dem Shinto, der alten Naturreligion Japans. Im Stadtteil Shinjuku bietet das höchste Rathaus der Welt, ein Entwurf des Stararchitekten Kenzo Tange, von der Aussichtsetage auf über 200 m Höhe einen grossartigen Panoramablick. Im traditionellen Stadtteil Asakusa mischen Sie sich unter die Gläubigen im der Göttin der Barmherzigkeit geweihten buddhistischen Kannon-Tempel. Der Weg dorthin führt über die belebte Ladenstrasse Nakamise-dori und durch das Donnertor mit seiner 750 kg schweren Laterne. Am Ufer des Sumida-Flusses werfen Sie einen Blick auf Tokios Fernsehturm Sky Tree, mit 634 m aktuell zweithöchstes Bauwerk der Welt. Am Abend besteht die Möglichkeit zur Teilnahme an einem Gruppen-Begrüssungsdinner. Ihre Reiseleitung wählt ein landestypisches Restaurant für Sie aus.



Highlights in Tokio zu besonderen Terminen:

Reisetermine 28.10. und 12.11.: Mittags schlendern Sie über den Aussenbereich von Tokios populärem Fischmarkt Tsukiji. Reisetermin 20.03.: Mittags gesellen Sie sich zur Betrachtung der Kirschblüte (Hanami) zu den ausgelassen feiernden Japanern und geniessen eine typisch japanische Picknick-Box (Bento).

3 . Tag Tokio (F) Im Katastrophenschutzzentrum Bosaikan nehmen Sie heute Morgen an Übungen der Feuerwehr teil, bei denen unter fachkundiger Anleitung richtiges Verhalten bei Bränden und schweren Erdbeben trainiert wird. Eine Oase der Ruhe und erlesenes Kleinod japanischer Gartenbaukunst ist der Landschaftsgarten Rikugien aus dem frühen 18. Jh. Nach einer Mittagspause geniessen Sie nachmittags das junge Tokio. Sie schlendern durch die Takeshita-Strasse im Stadtteil Harajuku mit ihren schrillen Boutiquen und über den jugendlich coolen Boulevard Omote-sando. Dieser Stadtteil Tokios ist auch bekannt für seine avantgardistische Architektur. Weiter geht es mit der U-Bahn nach Shibuya, ebenfalls ein Eldorado der Jugendkultur in Tokio. Am frühen Abend pulsiert am Hachiko-Platz in Shibuya das junge Leben inmitten einer faszinierend glitzernden Neon-Lichterwelt. Zurück zum Hotel geht es dann wieder per U-Bahn.

4 . Tag Tokio - Kamakura - Fuji Hakone Nationalpark (F) Eine ca. einstündige Busfahrt bringt Sie am Morgen an die Pazifikküste nach Kamakura, im späten 12. Jh. Sitz des ersten Shogunats. Sie besichtigen den Hasedera-Tempel mit tausenden Jizo-Schutzheiligen der ungeborenen Kinder und den berühmten Grossen Buddha. Weiterfahrt in den Fuji-Hakone-Nationalpark, für den wir Ihnen auf einer Bootstour das schönste Wetter wünschen. In der Bergwelt Hakones kommen vor allem Naturliebhaber auf ihre Kosten. Bei klarer Sicht bieten sich fantastische Impressionen des heiligen Berges Fuji-san. Der 3776m hohe Vulkan ist berühmt für seine ebenmässige Form und wurde als heiliger Ort und Quelle künstlerischer Inspiration in die Liste des UNESCO-Welterbes aufgenommen. Nutzen Sie am Abend im Hotel die Gelegenheit zu einem Bad in einem typisch japanischen Onsen (Thermalbad).

5 . Tag Fuji Hakone Nationalpark - Takayama (F) Früh morgens besteht heute noch einmal die Chance auf einen grossartigen Fuji-Blick vom hoch gelegenen Arakura-Sengen-Schrein mit seiner malerischen Chureito-Pagode.



Anschliessend geht es weiter per Reisebus in Richtung Nordwesten über die japanische Nordalpenkette. Bei klarer Sicht geniessen Sie das Panorama der über 3000 Meter hohen Berge. Im reizvollen Städtchen Takayama hat sich viel vom architektonischen Charme der Vergangenheit erhalten. Sie besuchen die alte Provinzverwaltung, die interessante Einblicke in Alltagskultur und Gesellschaft unter dem Tokugawa-Shogunat bietet, und bummeln durch die Altstadt mit Sake-Brauereien, Miso-Geschäften und malerischen Strassenzügen. Am Abend kommen Sie zum ersten Mal mit traditioneller japanischer Wohnkultur in Kontakt. Hier haben Sie die Möglichkeit zur Entspannung im typisch japanischen Thermalbad Ihres zentral gelegenen Hotels.



Heute Morgen wird Ihr Hauptgepäck per Kurierdienst nach Kyoto geschickt (Ankunft am nächsten Tag). Für die Übernachtung in Takayama steht nur leichtes Handgepäck zur Verfügung.

6 . Tag Takayama - Shirakawago - Kyoto (F) Morgens besteht in Takayama Gelegenheit zu einem kurzen Bummel über den örtlichen Markt, auf dem regionale Produkte angeboten werden. Kosten Sie doch einmal von dem stets köstlichen japanischen Obst. Im Anschluss erreichen Sie mit dem öffentlichen Bus das malerische Dorf Shirakawago, das von der UNESCO in seiner Gesamtheit zum Weltkulturerbe erklärt wurde. Alte, Stroh gedeckte Bauernhäuser prägen das pittoreske Dorfbild. Nirgendwo sonst lässt sich das alte Japan bei einem Spaziergang schöner und eindrucksvoller erleben als hier. Von Takayama aus geht es dann nachmittags per Regionalexpress zunächst nach Nagoya und im Anschluss weiter mit dem berühmten Superexpress-Zug Shinkansen bis nach Kyoto. Kurzer Taxi- oder U-Bahn-Transfer zu Ihrem zentral gelegenen Ryokan im grünen Tempelbezirk, einem charmanten Hotel im traditionellen japanischen Stil. Nutzen Sie den Abend für einen ersten Spaziergang in der alten Kaiserstadt. Ihre Reiseleitung steht wie immer mit wertvollen Tipps für Sie bereit.

7 . Tag Kyoto (F) Die ehemalige Kaiserstadt stellt mit ihrer Fülle an grossartigen Kulturgütern das Glanzlicht Ihrer Japanreise dar. Eine wechselvolle Geschichte hat der Stadt ihr einzigartiges kulturelles Erbe hinterlassen. Wir haben Ihr zweitägiges Besichtigungsprogramm perfekt auf die Jahreszeit abgestimmt. Sie starten mit der Besichtigung des Ryoanji Tempel mit seinem Zen-Garten und die Anlage des Golden Pavillons (Kinkakuji). Besonderer Höhepunkt ist eine Einführung in die Zen-Meditation im Shunko-in.



Highlights in Kyoto zu besonderen Terminen:

Reisetermin 02.04.: Kirschblütenfest inmitten ausgelassen feiernder Japaner am Hirano-Schrein. Bestaunen der Kirschblüte des Zen-Gartens Taizo-in und der Gärten am Heian-Schrein.

Reisetermine 09.04. & 14.04.: Teilnahme an einer traditionellen Teezeremonie und Besuch eines kunstvoll illuminierten Tempelgartens.

Reisetermine 29.05. & 06.10.: Teilnahme an einer traditionellen Teezeremonie.

Reisetermin 28.10.; Besuch eines kunstvoll illuminierten Tempelgartens.

Reisetermin 12.11.: Besuch der herbstlich leuchtenden Gärten der Tempel Manshuin und Eikando sowie am Abend eines kunstvoll illuminierten Tempelgartens.

8 . Tag Kyoto - Takao - Kyoto (F) Heute Morgen geht es mit dem öffentlichen Bus zu einer leichten Wanderung hinaus in die bewaldeten Berge im Nordwesten Kyotos. Die Region Takao wird von den Japanern besonders für ihre Herbstlaubfärbung gerühmt, bietet aber auch im frühsommerlich warmen Monat Mai ein prächtiges Naturerlebnis. Uralte Steintreppen führen Sie hinauf zum Tempel Jingoji, der sich malerisch an den Berg schmiegt. Sie folgen dem Flusslauf des Kiyotaka nach Arashiyama, einem der beliebtesten Ausflugsziele im Umland von Kyoto. Entlang alter Häuser und Bambuswälder wandern Sie auf schmalen Pfaden zum kulturhistorisch bedeutsamen Landschaftsgarten des Zen-Tempels Tenryuji, einem der ältesten und schönsten Gärten Japans. Nachmittags geht es per Bahn zurück nach Kyoto.

9 . Tag Kyoto - Himeji - Osaka (F) Heute Morgen verlassen Sie Kyoto und fahren per Bahn nach Himeji, wo Sie die strahlende «Burg des weissen Reihers» (UNESCO-Weltkulturerbe) besichtigen. Japans grösste und schönste Burg wurde im 17. Jh. zu ihrer heutigen Form ausgebaut und erstrahlt nach umfassender Restaurierung wieder in ihrer ganzen Pracht (ca. 20-minütiger Fussweg vom Bahnhof Himeji zur Burg). Im Anschluss Bahnfahrt nach Osaka und Check-in. Nutzen Sie Ihren letzten Abend in Japan zu einem Bummel durch die Neon-Glitzerwelt der Stadteile Namba und Shinsaibashi. Hier präsentiert sich Ihnen das Land zum Abschluss noch einmal von einer völlig anderen Seite.

Ihr Gepäck wird heute per Kurierdienst von Kyoto nach Osaka gebracht und erwartet Sie abends im Hotel. Am Abend besteht die Möglichkeit zur Teilnahme an einem Gruppen-Abschiedsdinner. Lassen Sie die Eindrücke Ihrer Reise noch einmal in gemeinsamer Runde Revue passieren.