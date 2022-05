Gion Yoshi-ima Ryokan

Dieser Ryokan liegt im Herzen Kyotos, im Gion-Quartier, bekannt aus der Zeit der Geishas. Tauchen Sie ein in die traditionelle, japanische Atmosphäre. Das Yoshi-Ima ist von alten Holzhäusern umgeben. Im gepflegten, privaten Gar­ten mit altem Baumbestand befindet sich ein Teehaus. In der Hoch­saison (März-November) findet abends dreimal wöchentlich (dienstags, donnerstags und samstags) eine traditionelle Teezeremonie statt mit einem geübten «tea master» und Erklärungen auf englisch. Die 20 im typischen Stil eingerichteten Zimmer verfügen über ein privates Bade­zimmer. Das köstliche, japanische Abendessen wird in Ihrem Zimmer serviert. Zahlreiche Sehens­würdig­keiten, Souvenir­shops und Bars sind in unmittelbarer Nähe zu finden.