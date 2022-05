Entdeckungen im Westen Japans ab Osaka

Morgens fahren Sie selbständig mit dem Shinkansen Express­­zug in 2 ½ Stunden nach Hiroshima via Shin-Osaka. Zusam­men mit Ihrer Reiseleitung erreichen Sie nachmittags mit Zug und Schiff die heilige Insel Miyajima mit ihren vielen Schreinen und Tempeln. Hier steht auch das berühmte Tor des Itsukus­hima Schreins, welches sich bei Flut rot glänzend im Wasser spiegelt.

Morgens geführte Stadtrundfahrt durch Hiroshima. Die Stadt schrieb traurige Weltgeschichte, als sie im Zweiten Weltkrieg 1945 durch eine Atombombe fast vollständig zerstört wurde. Beim Wiederaufbau wurden Denkmäler rekonstruiert und in Gedenken an die Opfer wurde um den Atombomben-Dom der eindrucksvolle Friedenspark mit Museum angelegt. Die tragische Vergangenheit hat sich heute zur grössten touristischen Attraktion entwickelt. Weiter­­­fahrt mit dem Zug nach Okayama, eine alte Burgstadt, die ebenfalls im 2. Weltkrieg grosse Zerstörungen erlitt. Unternehmen Sie die nächste Besichtigungs­tour, beginnend mit dem Korakuen Garten. Der berühmte Landschaftsgarten gehört zu den Drei berühmten Gärten Japans. Gleich gegenüber befindet sich die Burg Okayama mit einem Museum (MO geschlossen), die wegen Ihrer schwarzen Erscheinung auch Krähenburg genannt wird.

Okayama (F)

Besuchen Sie heute mit Ihrer Reiseleitung die schöne Stadt Kurashiki. Das gut erhaltene Kanalsystem im historischen Viertel Bikan stammt aus einer Zeit, als der Ort als Um­­schlags­platz für Waren genutzt wurde und Boote zwischen dem nahegelegenen Hafen und den ehemaligen Lager­häu­sern navigierten. Viele dieser Häuser mit weissen Wänden säumen noch immer den Fluss im Zentrum, wurden aber später in Museen, Boutiquen und Cafés umgewandelt. Ge­­niessen Sie eine einzigartige, beruhigende Atmosphäre und eine ­Ver­schmelzung von Geschichte und Moderne. Nach­­­mittags ­e­­sich­tigung des Ohara Museum of Art (MO ge­­­schlos­sen) oder des Ohashi House (Dez.–Feb. FR geschlossen). Das Ohara Museum beherbergt die älteste private Sam­­­mlung westlicher Kunst in Japan, das Ohashi House war einst Heimat der wohlhabenden und einflussreichen Ohashi Familie.