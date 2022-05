The Leela Goa

Am Strand beim Dorf Mobor (in Gehdistanz), zwischen dem Sal Fluss und dem Arabischen Meer, eine Fahr­stunde zum Flughafen, ca. 30 Minuten nach Margao.

Insgesamt 206 Zimmer, Suiten und Villen, alle haben ein Badezimmer mit Dusche und separater Badewanne, Klimaanlage und Decken­­­­­ventilator, Fernseher, DVD- und Musikanlage, Tele­fon, gratis Internet­zugang, Mini­­­­­bar, Safe, Esspressomaschiene, Tee­kocher und Föhn.

Lagoon Terrace: 48 m² grosse Zimmer mit Balkon und Blick auf die Lagune.

Conservatory Premier: 58 m² grosse, modern eingerichtete Zimmer mit separatem grossem Sitzbereich mit Tages­bett und Blick auf die Lagune, jedoch keinen Balkon.

Lagoon Suite: 22 portugisisch-indisch gestaltete Suiten mit separatem Wohn- und Schlaf­zim­mer, 2 Marmorbadezimmer und 2 Balkone mit Sicht auf die Lagune. Wohnfläche 90 m².

The Club at The Leela: Die 15 modern eingerichteten Club Suiten, 6 davon mit privatem kleinem Pool (12 m²), bieten viel Komfort und Privatsphäre. Die Suiten sind mit einem Schlaf- und separatem Wohnzimmer, privater Terrasse oder Balkon konzipiert. Der abgetrennte Club innerhalb des Resorts hat einen sepa­raten 25 m langen Swimmingpool, einen exklusiven, abgegrenzten Bereich am Strand, eine Club Lounge wo das Frühstück, Snacks, Nachmittagstee, Cocktails und Abend­­essen serviert werden sowie einen Butlerservice ausschliesslich für die Gäste des Clubs. Das Frühstück können Sie sich nach Wunsch aufs Zimmer servieren lassen. Weitere kostenlose Annehmlichkeiten des Clubs sind persönliches check-in/check-out, Erfrischungen und Nach­mittags­tee in der Lounge, Musik- und Filmverleih, täglicher Wäscheservice sowie Trans­­fers vom/zum Flughafen.