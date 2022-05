Nagarhole Nationalpark ab Bengaluru

ab Bengaluru/Mysuru bis Mysuru/Coorg

- Am ersten Tag steigen Sie ein, in eine eindrückliche Abendsafari in dem Nagarhole Nationalpark. Sie entdecken in den nächsten Tag eine faszinierende Tier- und Pflanzenwelt. Zur Erholung zwischen den spannenden Ereignissen, können Sie den Spa geniessen.

Highlights: