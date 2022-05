Jaagir Lodge Safari ab Lucknow

Sie werden am Flughafen oder Bahnhof der Stadt Lucknow für die rund 4 ½-stündige Fahrt in die Jaagir Lodge beim Dudhwa Nationalpark abgeholt. Die Reise führt durch ländliches Gebiet, wo vor allem Zuckerrohr und Mango angebaut werden. Nach Ankunft in der Lodge haben Sie Zeit, um es sich gemütlich zu machen und um die Lodge und die Umgebung zu genies­sen. Am Abend wird Ihre Reiseleitung mit Ihnen die eingeschlossenen sowie die optionalen Aktivitäten der kommenden Tage besprechen. Das Abendessen wird in der Lodge serviert.

Dudhwa Nationalpark & Kishanpur Reservat (F, M, A)

Frühzeitig brechen Sie auf zur Safari im Dudhwa Nationalpark mit seiner reichen Fauna und Flora. Bei Tagesanbruch sind Sie im Park, wo Sie sich auf dem Rücken eines Elefanten aufmachen, möglichst viele der hier lebenden Tiere in freier Natur zu beobachten. Im dichten Grasland besteht die Wahrschein­lichkeit auf Nashörner zu stossen und an den Wasserstellen in den Sumpfgebieten dürften weitere Tiere einschliesslich zahlreicher Vogelarten zu sehen sein. Nach der Rückkehr in die Lodge bleibt Zeit zur freien Verfügung sowie für das Mittag­essen. Am Nachmittag reisen Sie ins rund eine Stunde entfernte Kishanpur Reservat für eine weitere Safari. Hier leben unter anderem Krokodile, zahlreiche Vogel­arten und mit etwas Glück erspähen Sie auch Tiger. Optionaler Ausflug am späteren Nachmittag: Besuch eines Dorfes, welches sich innerhalb des Reservates befindet.