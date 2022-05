Jodhpur Reisen

Die zweitgrösste Stadt Rajasthans liegt am Rande der Wüste Thar. Unzählige Gebäude sind in indigo-blauer Farbe gestrichen, was ursprünglich die Kaste der Brahmanen symbolisierte. Allgegenwärtig ist das mächtige Fort Meherangarh auf dem Hügel vor der Stadt. Eines der sieben Tore des Forts, das Eisentor, hat eine düstere Geschichte: Hierauf sollen sich die Handabdrücke von sechs Königinnen befinden, die als Witwen des Maharadschas Man Singh verbrannt wurden. Entdecken Sie die blaue Stadt im «Land der Könige». Gerne unterstützen unsere Indien Spezialisten bei der Planung Ihrer Reise nach Jodhpur.