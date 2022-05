Himalaya Reise für Entdecker ab Bagdogra

Bagdogra - Darjeeling (M, A)

Ihre Reiseleitung erwartet Sie am Flughafen in Bagdogra. Auf einer kurvenreichen Strasse führt die Reise in rund drei Stunden nach Darjeeling. Die Stadt diente während der Kolonial­zeit des milden Klimas wegen als willkom­mener Rück­zugsort für Beamte und Offiziere. Heute ist Dar­jeeling vor allem für seinen hochwertigen Dar­jeeling Tee bekannt.