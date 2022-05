Chambal Safari ab Agra

Am Morgen werden Sie in Ihrem Hotel in Agra (ca. 1 Stunde) oder Delhi (ca. 6 Stunden) abgeholt und in die 70 Kilometer von Agra entfernt gelegene Chambal Safari Lodge gefahren. Nach dem Mittagessen besichtigen Sie den beeindruckenden Bateshwar Tempelkomplex und unternehmen eine Boots­fahrt entlang der Ghats. Die über hundert mittelalterlichen Tempel aus Sandstein sind dem Gott Shiva gewidmet und reihen sich imposant entlang des Yamuna Flussufers auf.

Chambal Naturschutzgebiet (F, M, A)

Heute geht es auf Flusssafari! Auf dem ruhigen Gewässer und unter fachkundiger Führung tuckern Sie durch das Chambal Naturschutzgebiet. Das Boot ist der ideale Aus­schauplatz um die Fauna am und im Chambal Fluss beobachten zu können. Mit etwas Glück erspähen Sie die vom Aussterben bedrohten Gangesgaviale und Gan­ges­delfine oder eine der acht heimischen Schildkrötenarten. Das Fluss­gebiet ist auch Heimat von Sumpfkrokodilen und einer vielfältigen Vogelwelt. Der Bootsführer bringt Sie so nahe wie möglich an die scheuen Tiere heran, ohne diese in ihrem natürlichen Umfeld zu stören. Am Morgen bildet sich über dem Fluss oftmals Nebel. Am Nachmittag überqueren Sie erst den Fluss per Boot und reiten dann hoch zu Kamel zum mittelalterlichen Fort Ater. Dieses steht kolossal und maje­stätisch inmitten des Chambal Naturschutzgebiets. Abends können Sie eine Erkundungstour durch das Gelände der Chambal Safari Lodge unternehmen oder dem nahegelegenen Dorf Jarar einen Besuch abstatten.