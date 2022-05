An einem idyllischen Plätzchen und von Wäldern umgeben­ liegt die Baghvan Lodge, ein weiteres Ge­meinschaftsprojekt der indischen Taj Hotelkette mit der re­nommierten, auf das Führen von luxuriösen Safari Lodges spezialisierte Firma &Beyond (ehemals CC Africa). Nur fünf Minuten vom Park­eingang gele­gen, finden Rei­sen­de hier eine luxuriöse Basis als Ausgangspunkt für spannende Ent­deckungs­touren im Pench Nationalpark. Die 12 grosszügig konzipierten, allein stehenden Suiten sind klimatisiert und mit modernen An­nehmlichkeiten ausgestattet. Eine Terrasse lädt zum Aus­spannen und Verweilen ein. Wer möchte kann in einem zusätzlichen Bett auf der gedeckten Dach­terrasse unter dem Moskitonetz im Freien schlafen. Zur Lodge ge­hört ein Swim­ming­pool, eine Bi­blio­thek sowie ein Restau­rant, wo interessierte Gäste eingeladen sind, das Zubereiten von indischen Spe­zia­li­täten zu erlernen.