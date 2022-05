Backwaters von Kerala ab Kochi

Kochi - Backwaters (M, A)

Sie werden in Ihrem Hotel in Kochi abgeholt und nach Alleppey gefahren wo Ihr Hausboot und die Crew auf Sie warten. Dann ist entspannen und zurücklehnen angesagt! Schon bald wird Ihnen der Koch lokale Köstlichkeiten servieren während das Boot an einem schönen Ort ankert. Die Bootsfahrt führt durch kleinere und grössere Kanäle während Sie das Leben am Ufer und die Landschaft beobachten können. Am Abend ankern Sie an einem See und können, nebst einem schönen Sonnenuntergang, das Abendessen auf dem Schiff geniessen.