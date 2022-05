Amankora Bhutan Rundreise ab Paro

Die renommierte Aman Hotelkette, weltweit bekannt für seine exklusiven, luxuriösen Hotels und ­Re­sorts, führt an fünf Orten in Bhutan die einzigartigen Amankora Lodges. Reisende können sich am Ende eines ereignisreichen Tages mit all den neuen Eindrücken in die Behaglichkeit und den Komfort eines erstklassigen Hotels zurückziehen, ausruhen und sich auf die kommenden Abenteuer freuen. An jedem Etappenziel erwartet Sie eine wohltuende Amankora Unterkunft mit einem Spa. Die Reise kann auch mit einer anderen Route und länger als acht Tage geplant werden. Auf der Amankora Bhutan Rundreise erleben Sie dieses einzigartige Land auf exklusivste, bequemste und luxuriöseste Weise.