USA Golfreisen

Die Schotten haben den Golfsport zwar erfunden, aber gross gemacht haben ihn die Amerikaner. Die USA sind auch im Golfsport das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Überhaupt ist Golf in den USA und Kanada ein Volkssport. Darum gibt es mehr als 15'000 Plätze zwischen Florida und British Columbia und Hawaii und Neufundland. Für Golfreisen bietet Nordamerika nicht nur einige der schönsten Regionen; Golfer finden hier auch einige der faszinierendsten Golfplätze weltweit – viele davon mit unmittelbar bei den Plätzen erbauten Resorts der Extraklasse. Golfen in Nordamerika bietet Ihnen einfach alles: legendäre Links Courses an den Küsten des Atlantik und Pazifik, von Palmen gesäumte Fairways in Florida oder auf Hawaii, Wüstenplätze mit kolossalen Kakteen in Arizona, Bahnen zwischen Weinbergen in Kalifornien und alpin anmutende Greens vor schneebedeckten Berggipfeln in den Ausläufern der Rocky Mountains. Die Atmosphäre auf den Plätzen ist entspannt, der Service erstklassig – und das nicht nur in den weltbekannten Top-Resorts, deren traditionsreiche Clubhäuser wie Grand Hotels ausgestattet sind. Wo Amerikas Golfsport begann, liegen heute Hunderte Plätze, über 70 allein entlang des legendären Myrtle Beach. Zu den bekanntesten Anlagen zählt das Kiawah Island Golf Resort am Atlantik. Dessen berühmter Ocean Course war 1991 Austragungsort des Ryder Cup. Traumhafte Plätze warten auch in den Nachbarstaaten North Carolina und Georgia, wo das Masters jährlich in Augusta ausgetragen wird. Weiter südlich schliesst das Golf Paradies Florida mit weit über 1'000 Kursen und unendlich vielen Möglichkeiten abseits der Plätze an. Auf manchen lauern an Wasserhindernissen Alligatoren, weshalb man einen verzogenen Ball lieber aufgeben als suchen sollte… Golf wird in den USA zelebriert, ohne dabei in Formalität zu ersticken. Für europäische Urlauber ist ein Golf-Trip nach Amerika allein schon wegen dieses ganz besonderen Flairs ein unvergessliches Erlebnis. Wer packende Runden auf den Golfplätzen mit Abstechern in Metropolen, dem Besuch von Nationalparks oder ein paar entspannten Tagen am Strand kombiniert, wird vom Golfland nicht wieder loskommen. Wir beraten Sie gerne.