Trump National Doral

Das Golfhotel Trump Doral in Miami hat in den vergangenen Jahren einige Veränderungen erfahren. Wer seine Golfferien hier schon einmal verbracht hat, wird es kaum wiedererkennen.



Seit das Golfhotel Trump Doral zur Trump Hotel Collection gehört, wurde aus einem einfach Golf Resort ein ultimativer Luxus-Golf Club für perfekte Golfreisen nach Miami. Die zehn Lodges mit insgesamt 693 Zimmern erstrahlen seit der Multi-Millionen-Dollar-Renovierungen in neuem Glanz. Ebenso der Golfplatz„Blue Monster"! Auf den 18 Löchern dieses grandiosen Platzes werden die PGA Tour World Championships ausgespielt.



Golfhotel Trump Doral mit drei Restaurants

Die drei Restaurants des Hauses bieten mehr als genug Auswahl für jeden Geschmack an ganz verschiedenen Locations. Während das BLT Prime ein typisch amerikanisches Steakhouse mit Blick auf den Golfplatz ist, findet man im Palm Grill eher traditionelle Küche in Poolnähe. Das Champions Grill hingegen ist eine absolute Upscale-Sportsbar in Clubhouse Ambiente. Einfach alles hat sich im Trump Doral verändert – besser gesagt: verbessert!



Das Luxushaus auf einen Blick

Lage: Inmitten einer riesigen Anlage mit Gärten, künstlichen Seen und Golfplätzen. Miami Beach ist ca. 18 Kilometer entfernt, zum Flughafen von Miami sind es zwölf Kilometer.