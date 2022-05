Sofitel Essaouira Mogador Golf & Spa

Golf de Mogador



Dieser Gary Player 18-Loch-Platz ist bestimmt einer der schönsten in Marokko. Er liegt nahe demKünstlerort Essaouira direkt amAtlantischen Ozean. Bekannt für den äusserst gepflegten Platz zieht der Golf de Mogador Spieler aus allen Teilen der Welt an. Der North Course wurde 2009 eröffnet und stellt mit seinen grossen Fairways und den strategisch platzierten Bunkern eine Herausforderung für jeden Golfer dar. Der Südplatz, wurde perfekt in die Umgebung integriert und bietet durch engere Fairways eine schöne Abwechslung. Das sehr milde Klima macht den Golf de Mogador zum idealen Wintertrainingsplatz, der breits von vielen internationalen Teams und European Tour Profis gespielt wurde