Sheraton La Caleta Resort & Spa

Das Sheraton La Caleta befindet sich in exklusiver Lage an der Costa Adeje direkt am Atlantik. Das Resort verfügt über einen direkten Zugang zur 12km langen Uferpromenade und ist nur wenige Gehminuten von den schönsten Stränden Teneriffas entfernt. Dort befindet sich auch ein umfassendes Wassersportangebot. Das Hotel ist weniger als 10 Fahrminuten vom Golfplatz Costa Adeje entfernt und somit ein idealer Standort für Ihre Golfferien.