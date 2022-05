Praia d'el Rey Marriott Golf & Beach Resort

Mit freiem Blick auf das Meer liegt der sportliche 18-Loch Platz Praia D´El Rey an der Westküste Portugals. Vor allem die Kombination aus einem echten Links-Kurs (back-nine) an der Küste entlang und einem Park-Land Kurs (front nine) durch die schönen alten Pinienwälder machen diesen Golfplatz so besonders. Um die Mittagszeit ist die Driving Range sehr begehrt von so manchen Übungsgruppen, daher bietet es sich zu dieser Tageszeit an, auf den Golfkurs zu gehen.



Seit Juni 2017 wurde das Resort um einen weiteren 18-Loch Platz, West Cliffs, erweitert. Hotelgäste erreichen diesen spektakulären Links Course problemlos per Shuttlebus in zehn Minuten. Und wer noch mehr Abwechslung sucht, findet diese auf den beiden 18-Loch-Plätzen Royal Obidos und Bom Sucesso, die 15 Autominuten vom Hotel entfernt sind.