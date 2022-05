Pezula Resort Hotel & Spa

Das idyllische Städtchen Knysna an der Garden Route, die zweifellos eine der schönsten Strassen Südafrikas ist, bietet ein ganz besonderes Naturschauspiel. Der indische Ozean bildet vor der Küste eine riesige Lagune in herrlichem Blau, hinter der Stadt ragen die Hügel der Outeniqua-Berge in den ebenso blauen Himmel. Diese Landschaft ist selbst für südafrikanische Verhältnisse schlichtweg atemberaubend.



Nur wenige Kilometer weiter befindet sich in dieser märchenhaften Landschaft Südafrikas das Golfhotel Conrad Pezula. Das Resort steht für einen spektakulären Blick auf eine felsige Steilküste und einen überragenden 18-Loch Meisterschaftsplatz an der Kante schroff abfallender Klippen.



Liegen die Nerven während der Golfreise durch Südafrika beim Abschlag mal blank, lässt man es sich eben im beheizten Swimmingpool, in der Sauna oder im Jacuzzi gut gehen. Das Personal des Golfhotel Conrad Pezula Resort & Spa vermag die Ruhe und den Frieden des Ortes zu nutzen, um jegliche Anspannung des Alltags dank Ayurveda-Behandlungen in Gelassenheit und Heiterkeit zu verwandeln. Sportliche Alternativen gibt es ebenfalls zuhauf. Wie wäre es beispielsweise mit einem Ausritt zu Pferd?



Beeindruckendes Interieur: Das Golfhotel Pezula Resort & Spa

Mit kulinarischen Highlights wartet das Restaurant Zachary's auf. Bei passendem Wetter, was in Südafrika wahrlich keine Seltenheit ist, wird das Nachtessen auf die Terrasse verlegt. Doch vorher sollte man sich die hervorragende Auswahl an Whiskeysorten in Noah's Cocktail Bar zu Gemüte führen. Auch den umfassenden Weinkeller mit über 5000 Flaschen sollte man nicht vergessen. Passend dazu bietet The Boma afrikanische Spezialitäten vom Barbecue.



Was eine Aussicht auf das Westkap

Die Rückzugsräume sind grosszügige Suiten mit einer Wohnfläche von 60 Quadratmetern. Eine Lounge, ein gemütlicher Kamin und eine private Terrasse oder ein Balkon sind in jedem der 78 Zimmer zu finden. Die Villen und das Pezula Private Castle bieten ein höchstes Mass an Exklusivität und Privatsphäre mit eigenem Pool und mehreren Schlafzimmern. Die Wände sind geschmückt mit afrikanischer Kunst, Holz- und Steinskulpturen.



Die spektakuläre Natur der Garden Route kombiniert mit einem anspruchsvollen Golfplatz direkt an einer Dramatischen Steilküste – eine gelungene Synthese.