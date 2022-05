Golf Special-Deals

Zwischendurch ein Schnäppchen zu erhaschen macht einfach Spass. Zudem hilft ein Spezialangebot für Golfreisen auch der Reisekasse. Immer wieder erhalten wir von Agenturen und Partnern weltweit attraktive Special Deals, die wir Ihnen dann zu äusserst attraktiven Konditionen anbieten können. Die meist relativ kurzfristig verfügbaren Spezialangebote sind für Raschentschlossene wie gemacht. Special Deals sind für Pros und Amateure ebenso wie für Einzelspielerinnen und -spieler und Familien ideal. Diese Reiseangebote können Leistungen wie Hin- und Rückflug zum Golf Reiseziel, Hotelübernachtungen, Mahlzeitenpakete, Platzmiete und Green Fees, aber auch touristische Rahmenprogramme wie Automieten oder Tagestouren beinhalten. Dubai lässt sich beispielsweise perfekt während einer Winterwoche ‘ergolfen’: Nach sechs Stunden Flugzeit landen Sie im Mittleren Osten und schon geht’s los auf legendären Plätzen wie The Montgomery Course, the Els Course oder Dubai Course. Selbstverständlich gehören in den Arabischen Emiraten tolle Unterkünfte aus 1001 Nacht ebenso dazu wie herrliche Strände und attraktive Ausflugsmöglichkeiten. Auch Andalusien, die portugiesische Algarve, die Südtürkei oder Marokko bieten das perfekte Bühnenbild für attraktive Golfferien für Kurzentschlossene. Erstklassige Hotels und Golfresorts sind ebenso selbstverständlich wie hochstehende Kulinarik. Viele dieser Unterkunftsvarianten befinden sich in unmittelbarer Nähe von Golfzentren oder grenzen direkt an herrliche Golfplätze an. Wie wäre es mit ‘Cruise and Golf’? Es gibt auch Kreuzfahrten im Mittelmeer, die Golf Interessierten entsprechende Zeitfenster für eine Runde Golf während Landgängen ermöglichen. Wir beraten Sie gerne.