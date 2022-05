Das Golfhotel Fairmont Zimbali Resort mit ihren luxuriösen Unterkünften in privater Atmosphäre liegt in der Region Kwa-Zulu-Natal. Zimbali bedeutet auf Zulu „Tal der Blumen". Auch deshalb ist dieses charmante und unberührte Areal ein wahres Paradies für Naturliebhaber. Blumen wohin man sieht. Endlose, unberührte Strände und ein klarer Himmel laden zum Entspannen und Träumen ein. Mitten in diesem tropischen Paradies, in einem ruhigen Waldschutzgebiet an der Küste gelegen, empfängt das Golfhotel Fairmont Zimbali Resort seine Besucher und garantiert mit ihrer Gastfreundschaft unvergessliche Golfreisen durch Südafrika.



Die Gästezimmer sind gemütlich und elegant. Sie verfügen jeweils über einen Balkon, von dem die Gäste weite Blicke auf das Meer, den Garten oder das Resort geniessen können. Golfliebhaber können im benachbarten Zimbali Country Club ihrem Lieblingssport frönen. Der abwechslungsreiche Kurs führt zum Teil durch dichte subtropische Vegetation, Feuchtgebiete und offenes Gelände und zählt mit seinen traumhaften Aussichten auf den Indischen Ozean zu den schönsten Plätzen Südafrikas.