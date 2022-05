Beschreibung

Einleitung Laurence Graff versteht was von Edelsteinen. Wenig verwunderlich also, dass der weltbekannte Diamanten-Händler mit dem Delaire Graff Estate bei Stellenbosch ein wahres Juwel geschaffen hat.



Wie ein edler Solitär liegt das Weingut und Golfhotel Delaire Graff Estate mit Spa, zwei Restaurants und zehn Villen umringt von Weingärten am Fusse des Botmaskop-Berges mit Blick auf die Rückseite des Kapstädter Tafelbergs und die Winelands von Südafrika. Wie das beeindruckende Botmaskop-Massiv heisst auch der Vorzeige-Rotwein des Weinguts. Die im Bordeaux-Stil komponierte Cuvée heimst neben den Sauvignon Blancs und Chardonnays des Hauses fleissig Preise ein.



Auf Golfreise durch Südafrika: Die Winelands sind ein Muss

Die in einem Hightech-Weinkeller produzierten Weine sind hervorragend, die Küche ambitioniert. Im Golfhotel Delaire Graff Restaurant mit der nach Franschhoeck ausgerichteten Terrasse werden mediterran angehauchte Gerichte mit südafrikanischem Einschlag aufgetischt. Im Indochine mit Traumblick auf Stellenbosch und Tafelberg wird die asiatische Küche zelebriert. Die Villen mit eigenen Pools sind top ausgestattet, das Spa mit grossem Pool erstklassig. Einzigartig machen das architektonisch beeindruckende Weingut aber erst die unzähligen Bilder und Skulpturen des Kunstsammlers Graff.



Noch wertvoller als die Kunstwerke im Delaire sind nur noch die Juwelen in der Graff-Boutique des Weinguts. Wegen dieser Millionenwerte im Inneren des Weinguts ist das Delaire Graff Estate wahrscheinlich das am besten gesicherte Hotel Afrikas.

Lage Das Delaire Graff Estate befindet sich 5 Minuten ausserhalb von Stellenbosch.

Angebot Das Delaire Graff Estate besitzt zehn luxuriöse und einzigartige Villen. Es gibt eine Haupt-Lodge, die aus einem privaten Kino, dem Indochine Restaurant und einer exklusiven Bar besteht. Eines der Highlights ist der attraktive Weinkeller, der ein erstklassiges und ansehnliches Sortiment an Weinen bietet. Die Wein-Lounge lädt zu genüsslichen Weinproben am gemütlichen Kamin ein.

Zimmer Im Delaire Graff Estate in den Weinbaugebieten von Kapstadt wohnen Sie nicht in einem Hotelzimmer, sondern residieren in Ihrer eigenen Privatlodge. Mit Butler, Pool und Traumblick. Die Deluxe Suiten (ca. 80 m2) verfügen über TV, Telefon, iPod-/iPad-Docking-Station, gratis Wireless-Internet, Minibar, Buttlerservice, kleine private Küche, separater Wohnbereich, Terrasse und Planschpool (beheizbar). Sie haben einen hübschen Ausblick auf den Garten. Jeden Abend erhalten Sie einen Champagner und kleine Köstlichkeiten in Ihr Zimmer. Die Luxury Zimmer haben einen unvergleichlichen und atemberaubenden Blick über die nahe gelegenen Gebirge und die Weingebiete.

Aktivitäten Sport: Auch sportliche Freizeitaktivitäten kommen hier nicht zu kurz. So können Sie auf einem der umliegenden Golfplätze Ihr Handicap verbessern oder Sie gehen zu den beliebten Sommerprogrammen der umliegenden Theater. Die zahlreichen Wanderwege in den umliegenden Bergen laden zu phänomenalen Spaziergängen und Ausritten ein. So können Sie die unvergleichliche Pflanzen- und Tierwelt beobachten oder die Natur beim Forellenangeln an den vielen idyllischen Plätzen der Umgebung geniessen.



Wellness: Der einzigartige und exklusive Luxus-Spa bietet eine atemberaubende Oase der Schönheit: Vier Behandlungs-Suiten, ein Haarstudio und ein moderner Fitness-Bereich, einschliesslich einem beheizten Infinity Pool umgeben von einer überwältigenden Gartenanlage bieten Erholung und ein unvergleichbares Ambiente.

Golf De Zalze Golf Club