Castle Kiahuna Plantation

Direkt am schönen Sandstrand von Poipu gelegen, dem touristischen Zentrum Kauai's. Das Poipu Shopping Village befindet sich in unmittelbarer Nähe und das historische «Koloa Town» ist nur ca. 3 km entfernt. Der Flughafen Lihue ist ca. 21 km entfernt.

Die Apartments liegen in einer wunderschönen, tropischen und sehr weitläufigen Gartenanlage, die mit ihren Wegen zu abendlichen Spaziergängen zwischen Palmen und Blumen einlädt. Das im Plantagenstil eingerichtete Restaurant verfügt über eine gemütliche Lounge und liegt in der Nähe des schönen Kakteengartens. Des Weiteren verfügt die Anlage über einen Pool, Jacuzzi, Grillplätze, Tennisplätze, Wassersport am Strand und ein Kinderprogramm (gegen Gebühr). Ein Golfplatz befindet sich in der Nähe.