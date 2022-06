21.10. - 28.10.2022 Golf Plauschwoche Costa Navarino mit Fredy Mächler (noch 3 Plätze frei) ab Kalamata

Ende Oktober 2022, zum Saisonende in der Schweiz, begleitet der bekannte Golf Spezialist Fredy Mächler eine Golf Gruppe nochmals an die Sonne, nach Griechenland. Die Costa Navarino hat sich in den letzten Jahren einen exzellenten Namen als erstklassige Golf- Destination geschaffen. Mit der Eröffnung von zwei weiteren 18-Loch Plätzen im Frühjahr, verfügt das Resort über vier spektakuläre und abwechslungsreiche Plätze. Die Anlage ist sehr grosszügig gebaut und liegt direkt am Strand der Navarino Bay. Das Luxushotel The Romanos bietet sehr schöne grosse Zimmer, eine grosszügige Pool-Anlage und diverse Restaurants.