19.10. - 26.10.2022 Trainingswoche Cascais/Portugal

Begleiten Sie die ehemalige Ladies Tour Spielerin Florence Weiss nach Cascais und profitieren Sie an fünf Tagen von ihrem Training, sowohl auf der Driving Range wie auch während den begleiteten Golfrunden. Das moderne 5-Sterne-Hotel The Oitavos bietet den passenden Rahmen. Das Resort verfügt über grosszügige Loft Zimmer – allesamt bieten einen erstklassigen Standard. Luxuriös ist auch das The Oitavos Spa und der 18-Loch Platz Oitavos Dunes, welcher mit zum Besten gehört was Portugal in Sachen Golf zu bieten hat. Weitere Runden sind auf den beiden in der Nähe gelegenen Plätzen Quinta da Marinha sowie Penha Longa vorgesehen.