15.03. - 22.03.2023 Trainingswoche Algarve/Portugal

Geniessen Sie eine Woche mit dem unvergleichlichen Anantara Luxus im gediegenen 5-Sterne Anantara Hotel in Vilamoura an der Algarve. Es ist die erste Adresse der bekannten Asiatischen Hotelkette in Europa. Dieses Paradies für Golfer im sonnigen Süden Portugals bietet eine perfekte Infrastruktur mit einem 18-Loch Meisterschaftsplatz vor der Haustüre und zwei weiteren 18-Loch Platz in Gehdistanz vom Hotel entfernt. Zudem überzeugen auch die grosszügigen Übungsbereiche, eine spezielle Golfers Lounge um sein Golfgepäck sicher zu verstauen sowie der schöne SPA-Bereich. Nebst den verschiedenen Restaurants im Hotel bietet sich auch die nahe gelegene Marina Vilamoura für einen Ausflug am Abend an.