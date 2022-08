14.04. - 17.04.2023 Golf Weekend Rom mit Ryder Cup Platz 2023

Bevor Ende September 2023 der Ryder Cup in Rom stattfindet, haben Sie bereits im April die Möglichkeit diesen tollen Platz zu spielen. Geniessen Sie dieses lange Wochenende in der ewigen Stadt Rom, begleitet vom bekannten Golf Spezialisten Fredy Mächler zusammen mit Ariane Pfister. Das Radisson Blu GHR Hotel befindet sich im eleganten Parioli Stadtviertel und bietet auch dank vielen Restaurants in Gehdistanz die ideale Basis für diese Reise. Freuen Sie sich auf 4 Golfrunden auf verschiedenen Plätzen, als Höhepunkt bestimmt die Runde vom Sonntag im Marco Simone Golf & Country Club, dem Ryder Cup Platz 2023.