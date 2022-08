11.11. - 18.11.2022 Golf Plauschwoche Marrakech (Warteliste) ab Marrakesch

Mitte November 2022, zum Saisonende in der Schweiz, begleitet der bekannte Golf Spezialist Fredy Mächler eine Golf Gruppe nochmals an die Sonne, nach Marrakech. Marokko darf sich zu Recht ein Königreich für Golfer nennen. Die von renommierten Architekten angelegten Plätze, die sich harmonisch in die eindrucksvolle Landschaft einfügen, machen das Golfspiel in Marokko zu einem besonderen Erlebnis. Die Stadt der Sinne, Marrakech, verzaubert mit seiner verspielten Farbenpracht, exotischen Düften und imposanten Palästen. Das moderne 5-Sterne Hotel Radisson Blu liegt zentral in der Innenstadt und ermöglicht jeden Abend den Besuch eines lokalen Restaurants.