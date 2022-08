01.10. - 08.10.2022 Golf & Kultur Umbrien/Rom (Warteliste) ab Perugia

Abflug am Mittag mit Swiss von Zürich nach Florenz. Transfer nach Perugia. Welcome-Dinner im Hotel (eingeschlossen).

Vormittags weitere Runde auf dem Antognolla Golfplatz, gegen Abend zurück in Perugia für ein schönes Nachtessen in der Stadt.

Transfer mit Ausflug Orvieto & Stadtbesichtigung Rom (F)

Heute steht kein Golf auf dem Programm, wir entdecken auf dem Weg in die Hauptstadt die Ortschaft Orvieto und erhalten am Nachmittag bei einer Stadtführung durch Rom erste Eindrücke. Auch ein Stopp in einer Weinkellerei darf nicht fehlen.