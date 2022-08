01.03. - 08.03.2023 Trainingswoche Zypern ab Paphos

Geniessen Sie eine Woche zur Saisonvorbereitung auf der sonnigen Insel Zypern. Sie übernachten im neu renovierten 5-Sterne Almyra Hotel an direkter Strandlage in Paphos. Dank der zentralen Lage lässt sich abends bequem zu Fuss das Städtchen Paphos entdecken. Als Abwechslung zur Buffet Halbpension im Hotel kann somit auch einigemale die lokale Küche genossen werden. Zu den 4 schönen 18-Loch Plätzen um Paphos sind es lediglich 15-30 Minuten mit dem Shuttle. Das Hotel bietet zusätzlich einen schönen SPA Bereich, falls nach dem Golfprogramm oder am freien Tag etwas Entspannung gewünscht wird.