Reykjavik - Reisen vom Spezialisten

Reykjavik und Umgebung

Unterhaltung, Entspannung und spannende Erlebnisse

Wenn Sie sich für Ihren Aufenthalt in der Hauptstadt Reykjavik für das Viersternehaus Centerhotel Thingholt entscheiden, profitieren Sie von dessen idealer Lage. In unmittelbarer Nähe befinden sich Restaurants, Clubs und Laugavegur, die angesagteste Shoppingmeile der Stadt. Die moderne Architektur und freundliche Atmosphäre des Hotels garantieren einen angenehmen Aufenthalt. Starten Sie Ihre Island Reise mit ein paar Nächten in diesem komfortablen Hotel und nutzen Sie Ihre Zeit, die Hauptstadt eingehend zu erkunden. Danach reisen Sie vielleicht mit einem Mietwagen auf der Hauptstrasse 1, welche die gesamte Insel umspannt. Auf dem Weg Richtung Ostküste empfehlen wir Ihnen einen Aufenthalt in einem der charmanten Ferienhäuschen der Minniborgir Cottages bei Selfoss. Was immer Sie in Island unternehmen oder besichtigen möchten, unsere Spezialisten kennen sich aus und beraten Sie gerne. Rufen Sie uns an, wir freuen uns auf Sie.