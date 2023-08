Island - Reisen vom Spezialisten

Aktiv in Island reisen

Entdecken Sie in den Ferien die faszinierende Schönheit Islands

Solch eine Reise ist eine ideale Möglichkeit, die zahlreichen Highlights allein oder mit der ganzen Familie zu entdecken. Erleben Sie hautnah in einer individuell für Sie zusammengestellten Reise nach Island die zahlreichen Naturwunder. Auf dem Programm stehen mystische Seenlandschaften, Springquellen und aufregende Bergtouren. In angenehm kurzen Etappen fahren Sie durch die Naturlandschaften der Insel aus Feuer und Eis. Das bietet Ihnen die Möglichkeit, so viele Eindrücke wie möglich zu sammeln und mit nach Hause zu nehmen. Wie viel Zeit Sie für die verschiedenen Highlights jeweils einplanen möchten, ist dank der bewährten Gestaltung Ihrer Insel-Exploration ganz Ihnen überlassen.

Ein Besuch am Skagafjörour oder eine Fahrt zum "Goldenen Dreieck" ist Teil des Programms. Hier warten perfekte Panoramen mit Geysiren, atemberaubenden Seelandschaften oder dem Parlament für unvergessliche Erinnerungsbilder auf Sie. Lernen Sie im weiteren Verlauf der Tage über die Insel viele Einheimische kennen. Von ihnen erhalten Sie immer wieder spannende Tipps zu Sehenswürdigkeiten. Und wie lässt es sich wunderbar plaudern? Richtig, bei einer leckeren Tasse heissen Kakaos nach einem spannenden Reisetag! Haben Sie etwa die Hälfte Ihres Entdecker-Trips absolviert, steht ein Tagesausflug zum Myvatn-See auf dem Plan. Dort heissen Sie eine einzigartige Kraterlandschaft und ein wahres Labyrinth aus Lava willkommen. An den letzten Tagen steht die Entspannung an oberster Stelle. Tauchen Sie in die berühmte "Blaue Lagune" ab und geniessen Sie bei einem entspannenden Bad die unvergleichliche Aussicht auf die dunklen Felsformationen rund um die Lagune. Im Anschluss daran bleibt Ihnen noch ausreichend Zeit, um Reykjavik, die nördlichste Hauptstadt, kennenzulernen, bevor es dann mit dem Flieger wieder zurück nach Hause geht.

Reisen Sie mit dem Mietwagen oder dem Wohnmobil komfortabel durch Island

Die Insel unabhängig im gemieteten Wohnmobil zu erkunden, bringt Sie an abgelegene atemberaubende Landschafte in der Fjorde. Ihren Mietwagen suchen wir gemeinsam mit Ihnen für jede landschaftliche Gegebenheiten aus. Möchten Sie das wunderschöne Land lieber mit einem gut ausgestatteten und gemieteten Camper entdecken oder wünschen Sie den Komfort einer geplanten Mietwagenrundreise? Eine solche Rundreise ist für alle, die auf ihrer Reise maximale Flexibilität schätzen und dabei nicht auf den Komfort von Hotels verzichten möchten, ideal. In unserem Angebot finden Sie verschiedene und bewährte Routen mit ausgesuchten Übernachtungsmöglichkeiten. Problemlos können Sie diese jederzeit an Ihre aktuellen Bedürfnisse anpassen. Sie verspüren die Lust auf Abenteuer in sich? Dann ist ein Camper das optimale Gefährt, um damit die Naturlandschaften und Insel-Highlights zu erkunden. Mehr Flexibilität als mit einem motorisierten Heim gibt es eigentlich nicht. Diese Variante bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihren Camper immer genau dort abzustellen, wann und wo es Ihnen am besten gefällt. Das macht den Trip zu Ihrer ganz persönlichen Entdeckungsgeschichte. Mit seinen zahlreichen Campingplätzen begeistert das Land nicht nur eingeschworene Camping-Fans. Die Plätze überzeugen ausserdem mit einer sehr guten Infrastruktur für die fahrbaren Übernachtungsmöglichkeiten. Erleben Sie tagsüber zu feurigen Vulkanen und eisigen Gletschern und geniessen Sie unberührte Naturerlebnisse. Die Abende verbringen Sie heimelig und fernab der Zivilisation inmitten einer zauberhaften Schneelandschaft. Dort können Sie den Ausblick auf idyllische Wälder und steile Gebirgsketten ungestört erleben. Nirgends lässt sich die Mitternachtssonne besser und eindrucksvoller beobachten als in Nordisland. Ein Ausritt hoch zu Pferde oder Kajakfahren durch die Flüsse im Skagafjörður sind nur einige der Möglichkeiten, hier die Tage aktiv zu gestalten. Mit unserer Expertise geben wir alles für Ihr unvergessliches und sehr persönliches Insel-Abenteuer.

Lassen Sie sich beraten für das passende Hotel

Eine Ferienberatung bei Knecht Reisen sorgt für einen reibungslosen Ablauf nach Ihren Wünschen und Vorstellungen, so dass Sie Ihre Ferien geniessen können. Wir legen Wert auf qualitative Hotels in Island, welche von unseren Reisespezialisten sowie Partnern auf Qualität und hohen Servicelevel geprüft werden. Wir organisieren auch Ihren Flug, der Sie nach Reykjavik bringen wird.