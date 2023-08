Akureyri - Reisen vom Spezialisten

Akureyri ist ein nördlicher Aussenposten Islands. Zwar ist es mit gut 18'000 Einwohnern die zweitgrösste Stadt Islands, aber eine Stadt wie Melbourne, Manchester oder Montreal – allesamt die zweitgrössten Metropolen der jeweiligen Länder – ist Akureyri nun doch nicht. Aber: Wenn Sie den sympathischen Flecken besuchen, werden Sie überrascht sein, welche Vielfalt Sie dort vorfinden werden: Coole Cafés, prima Restaurants, eine ganze Reihe von Kunstgalerien und sogar etwas nächtliche Unterhaltung. Akureyri schmiegt sich ans Ende des Eyjafjörður, mit 60 Kilometern Islands längstem Fjord. Im Sommer gibt es in Akureyri – nur einen Steinwurf vom Polarkreis entfernt - blühende Gärten. Winterfestivals und diverse Skisportarten bieten sich für Besuche in der kalten Jahreszeit an. Das Städtchen überzeugt mit seiner entspannten Atmosphäre und einer guten Infrastruktur wie Hotels und Restaurants. Akureyri ist ein idealer Ausgangspunkt, um den Eyjafjörður und seine Umgebung zu erkunden und für Mietwagenrundreisen ein idealer Nachtstopp.