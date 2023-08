Den Norden zu Pferd entdecken ab Reykjavik

Entdecken Sie den einzigartigen Norden von Island! Auf dem Rücken der Pferde geht die Tour von Húsavík aus zum Mývatn See, vorbei an den Wasserfällen Goðafoss und Dettifoss, und das alles im Rhythmus vom «Tölt». Sie reiten zum Berg Gæsafjöll und anschliessend in ein Gebiet mit vielen Rissen, verursacht durch vulkanische Erdbeben. Entspannen Sie, nach einem Tag im Sattel, mit einem Bad im «Jarðböð». Am Ende der Reise erwarten Sie die schwarze Sandwüste von Hólasandur und die Durchquerung der Flüsse Laxá und Hvammsheiði Heath, unterwegs bietet sich immer wieder eine atemberaubende Sicht auf die Bucht von Skjálfandi.