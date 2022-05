Familienreisen

Mit schulpflichtigen Kindern sind Sie bei Ihrer Ferienplanung meist an Schulferientermine gebunden. Das macht Ihren Urlaub sehr gut planbar, denn diese Termine sind lange im Voraus bekannt. Damit Ihr Wunschhotel oder die gewünschte Zimmerkategorie für Ihre Familienferien auch verfügbar sind, empfiehlt es sich, Ferien mit Kindern frühestmöglich zu buchen. Viele Hotels haben lediglich eine beschränkte Anzahl Familienzimmer oder Zimmer mit Verbindungstüren; auch die Verfügbarkeit von Babybetten ist meist nicht unbegrenzt. Auf passende Last-Minute-Verfügbarkeiten zu hoffen, ist riskant und oft enttäuschend, weil das gewünschte Reiseziel oder Hotel nicht mehr verfügbar sind. Starten Sie also rechtzeitig mit der Planung Ihrer Familienferien, besprechen Sie Ihre Urlaubswünsche mit uns und buchen Sie Ihre Traumferien mit Ihren Liebsten so früh Sie können.