Vielfältiges Südkorea ab Seoul

Südkorea hat sowohl in landschaftlicher als auch in kultureller Hinsicht viel zu bieten. Die Gegensätze zwischen den Millionenstädten und den ländlichen Regionen sind spannend und ­abwechslungsreich. Auf den Märkten, bei einer Vorführung der Kampfkunst Taekwondo sowie auf den Strassen lebhafter Grossstädte erhalten Sie einen Einblick ins alltägliche Leben der lokalen Bevölkerung und Ihren Riten und Bräuchen. In Hanok-Siedlungen in verschiedenen Teilen des Landes können Sie sehen, wie die Menschen in ihren traditionellen koreanischen Wohnhäusern über Jahrhunderte lebten und dies auch heute noch tun.