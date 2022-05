Tongli - Suzhou - Hangzhou Tour ab Shanghai

Fahrt im Zug von Shanghai nach Suzhou und weiter im Auto nach Tongli, einer malerischen Klein­stadt, die sich im «Wasserland» in der Nähe von Suzhou befindet. Die tradi­tio­nellen Häu­ser und die vielen Brücken über die Kanä­le ziehen jeden Besucher in ihren Bann. Die Atmosphäre Tonglis können Sie bei einem gemütlichen Besuch des Tee­hauses sowie bei einer Bootsfahrt auf den Kanälen ken­nenlernen. Gegen Abend Rück­fahrt nach Suzhou, der «Stadt der Gärten» und Seiden­zentrum am Kaiserkanal. Suzhou ist über 2’500 Jahre alt. Die Altstadt mit ihren schönen Alleen und weissen Häusern geben Suz­hou einen besonderen Charakter.

Hangzhou - Shanghai (F, M)

In Hangzhou beginnt der Kaiserkanal, eine wichtige Verbindung in den Norden Chinas. Die Stadt liegt bezaubernd am legendären Westsee und ist ein sehr beliebtes Reiseziel lokaler Touristen. Sie unternehmen einen Spazier­gang am Ufer des Westsees, besuchen eine prächtige Parkanlage sowie eine Tee­plan­tage. Nach der Besichtigung des Lingyin Tempels fahren Sie mit dem Schnell­zug zurück nach Shang­hai. Ankunft am Abend und Transfer in Ihr Hotel.