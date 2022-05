Temple Stay ab Busan

Busan – Beomeosa Temple Stay (A)

20 km ausserhalb des lebendigen Stadtkerns befindet sich der Beomeosa Temple Stay, welcher in der Silla Dynastie erbaut wurde. Er gehört zu den grössten Tempel Busans und steht für ein Leben voller Glück und Gross­zügigkeit. Der Beomeosa Tempel ist Heimat vieler studierenden Priester und bekannt für seine unzähligen buddhistischen Kulturgüter. Am frühen Nachmittag Ankunft im Temple Stay und Einführung in den Verhaltens­kodex, gefolgt von einer Willkom­mens-Zeremonie. Sie geniessen ein typisches, vegetarisches Klos­ter-­Abend­essen und haben die Möglich­keit sich mit den Mönchen zu unterhalten. An­schliessend nehmen Sie an der Abend-Mes­se teil, lernen die buddhistischen Gesän­ge und Klang-Instrumente kennen und fertigen traditionelle Gebetsketten. Um 21:30 ist Schla­fens­zeit im Temple Stay.